Скорость ветра достигает 160 миль в час (257,5 км/ч).

Ураган "Ирма" усилился до максимальной пятой категории, сообщает Национальный центр предупреждения ураганов США, передает РИА Новости.

По данным центра, предупредительная зона расширена до Флориды. Скорость ветра достигает 160 миль в час (257,5 км/ч).

"Ирму" называют самым мощным в Атлантике как минимум за последнее десятилетие и прогнозируют его прибытие на побережья США на выходных.

На территории Флориды, население южных районов которой составляет около 6 миллионов человек, и прилегающих штатов объявлен режим чрезвычайного положения, более 20 уездов штата эвакуируются.

Специалисты считают, что "Ирма" сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.