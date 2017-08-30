﻿ 60 новорожденных погибли в Индии за трое суток

60 новорожденных погибли в Индии за трое суток

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60 новорожденных погибли в Индии за трое суток

Самой распространенной причиной детской смертности стал энцефалит, который за последние сутки унес жизни 19 детей, остальные скончались по другим, неназванным, причинам, сообщает Росбалт.

В больнице медицинского колледжа BRD в индийском городе Горакхпур, штат Уттар-Прадеш, за последние трое суток зафиксирована высокая смертность среди младенцев, многие из которых сразу после рождения попали в реанимацию.

С субботы по вторник здесь сообщили о гибели не менее, чем 61 ребенка. Самой распространенной причиной детской смертности стал энцефалит, который за последние сутки унес жизни 19 детей, остальные скончались по другим, неназванным, причинам.

Всего же с начала текущего года в больнице, где лечат детей с серьезными инфекционными заболеваниями, скончались более 1,2 тыс. пациентов.

При этом в середине августа вспышка смертности в медучреждении была вызвана совсем не инфекциями, а нехваткой кислородных баллонов - за неделю погибли более 70 детей. Глава больницы после этого был уволен, а власти штата начали расследование. Родители погибших детей считают, что причиной высокой смертности и в остальных случаях является неадекватный уровень медуслуг.

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