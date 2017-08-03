﻿ Тело 16-летней девушки нашли на рельсах после того, как по нему прошло 5 поездов

Тая-Грейс Пибс из английского графства Кент возвращалась вечером домой в компании нескольких приятелей, когда оставила их ненадолго, чтобы сходить в туалет, передает life.ru.

Однако обнаружить её удалось только к утру - её тело нашли на рельсах после того, как по ним прошло пять ночных поездов до Лондона. Тревога была поднята в утренний перерыв между хождением составов, сообщает издание The Sun.

«Полицейские, прибывшие на место трагедии, констатировали смерть девушки, но официальная причина гибели пока не установлена. Предполагается, что её убило током от неисправных проводов, идущих со станции», - отмечает издание.