﻿﻿ Аким Алматы: Иностранцы могут вкусно поесть за 500 тенге

Аким Алматы Бауыржан Байбек рассказал, как мегаполис попал в число самых привлекательных для жизни городов в мире, пишет sputniknews.kz.

По его словам, немаловажную роль в этом сыграла девальвация.

- Если раньше доллар был одной стоимости, то сегодня для иностранцев в ресторане можно вкусно поесть за 500 тенге. Это очень дешево, поэтому мы в рейтинге на таком высоком месте находимся, - сказал Байбек на брифинге в службе центральных коммуникаций.

Согласно рейтингу Worldwide Cost of Living Алматы в 2016 году назван одним из привлекательных для жизни и работы городов в мире

Исследование проводится дважды в год, оно основано на сравнении 400 отдельных цен на 160 видов товаров и услуг. Рассматриваются цены на еду, напитки, одежду, товары для дома и личной гигиены, цены на аренду жилья, транспорт, счета за коммунальные услуги, цены за частные школы, помощь по дому и отдых.