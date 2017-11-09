﻿﻿ За 1 млрд тенге продали столичный автовокзал

Владельцы установили стартовую цену в 484 359 000 тенге, передает bnews.kz.

Сумму предоставил оценщик ТОО «Центр Оценки Активов». Для участия в аукционе было принято три заявки.

Данные о победителе аукциона, купившим столичный автовокзал «Сапаржай - Астана» за 1 005 151 125 тенге, не опубликованы.

Прежним владельцем ТОО «Сапаржай - Астана» было АО «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация Astana».

Штат вокзала составляет 142 человека.