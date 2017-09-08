﻿ ​Из-за парада невест в Актобе перекроют дороги

8 сентября в Актобе перекроют движение всех видов транспорта из-за парада невест, сообщает "Диапазон".
В связи с проведением конкурса "Келіндер шеруі", посвященного празднованию дня семьи в Казахстане движение перекроют по пр. Абулхаир хана от ул. М.Оспанова до ул. Г.Жубановой, от ул. Г.Жубановой до ул. М.Маметовой (нечетная сторона) с 16:30 часов до 18:30 часов 8 сентября 2017 года.
Сам парад начнется в 17.00 напротив БЦ Мир.
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