﻿ Карагандинке выплатили 3,2 млн тенге за падение с лестницы в Турции

Карагандинке выплатили 3,2 млн тенге за падение с лестницы в Турции

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Карагандинке выплатили 3,2 млн тенге за падение с лестницы в Турции

Уроженка Караганды, будучи с дочкой в отпуске в туристической Анталии, обратилась с жалобами на боль в спине и копчике после падения c лестницы, передает ИА «NewTimes.kz».

После осмотра в клинике ей выполнили рентгенограмму, на которой был заподозрен перелом копчика. После обезболивающей инъекции женщина отметила улучшение состояния здоровья и по собственному желанию была выписана, так как отпуск подходил к концу, и нужно было улетать домой.

«На вылете из аэропорта Анталии женщины возникла острая боль в спине. После врачебного осмотра в медпункте аэропорта во избежание ухудшения состояния врач и авиакомпания не рискнули пропустить женщину на рейс. В срочном порядке была вызвана скорая помощь для госпитализации», - отметили в пресс-службе страховой компании.

В госпитале были выявлены компрессионные переломы позвонков. На фоне консервативного лечения (проводилась симптоматическая терапия, обезболивание, профилактика тромбообразования) болевой синдром уменьшился, но сохранился.

«После этого пострадавшей требовалась экстренная транспортировка рейсом Анталия-Москва-Караганда в сопровождении фельдшера и установкой специального оборудования в самолете. Страховая компания, получив уведомление о наступлении страхового случая, незамедлительно оплатила все расходы, связанные с восстановлением здоровья пострадавшей. Общая сумма страховой выплаты составила $9 522, то есть 3 189 870 тг», - отметили в пресс-службе компании.

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