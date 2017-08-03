﻿ ​Вертолет сопровождал свадебный кортеж в Шымкенте

​Вертолет сопровождал свадебный кортеж в Шымкенте

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​Вертолет сопровождал свадебный кортеж в Шымкенте

На видео запечатлено, как вертолет красиво летит во главе кортежа, стараясь не обгонять автомобили, но и не отставать.

Теперь обычные свадебные кортежи, даже если они состоят из роскошных автомобилей, все равно тянут только на прошлый век. Огромный свадебный кортеж, замеченный на трассе «Шымкент-Ташкент» на выезде из города, сопровождал вертолет, пишет Otyrar.kz.

На видео запечатлено, как вертолет красиво летит во главе кортежа, стараясь не обгонять автомобили, но и не отставать.

Видео запредельно пафосного кортежа, состоящего исключительно из очень дорогих автомобилей и вертолета, разместил на своей страничке в Facebook Руслан Султанбек.

Руслан сопроводил свое видео подписью: «Как вам такой кортеж в Шымкенте…» И, действительно, южные свадьбы всегда отличались особым размахом, что говорить о кортежах. Правда, многие «свадьбы на колесах» отличаются крутым нравом.

Очередной свадебный кортеж возмутил шымкентцев летом 2016 года. Видео под названием «Беспредел на дороге в Шымкенте! Свадебный кортеж» опубликовал в видео-хостинге youtube Салимжан Курманбаев.

Судя по видео, автомобили кортежа двигаются в одном направлении, заняв обе полосы двухсторонней дороги. Машины, едущие навстречу, вынуждены объезжать кортеж по обочине дороги.

А в сентябре 2016 года свадебный кортеж в Шымкенте устроил беспредел на дороге. Пытающихся объехать водителей, один из участников свадебного кортежа пугал автоматом. А для белой «кареты», которая возглавляла шествие на колесах, вообще не существовали правила дорожного движения.

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