﻿ Новый номер "Диапазона" уже в продаже

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Сирота из специнтерната, с. Жайсан: Иногда хочется покончить с собой

Сироты собрались провести пикет. Выпускницы специнтерната рассказали «Д», почему некоторые из них стали проститутками, живут на улицах и как власти реагируют на то, что им негде жить.

Полуторагодовалую малышку искусали в садике

Ни няни, ни воспитателя рядом не оказалось. Делом занимается прокуратура.

Курс тенге резко упал. Доллар подорожал на 15 тенге за неделю

Курс тенге в обменниках РК вчера превысил 343 тенге за доллар (по данным портала Kurs.kz). Такую цену обменники установили на продажу иностранной валюты.

Бордюры против карагачей

Кто и зачем подрубил деревья под корень ради новых бордюров на пр. Победы?

Три дня семья с детьми жила на улице

Дом весной затопило, а летом он сгорел. Многодетная семья осталась без крова.