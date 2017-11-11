﻿﻿ Роженица и ребенок скончались в Атырау

Этот факт в Управлении здравоохранения Атырауской области подтвердили, однако комментировать отказались.

Женщина и ее новорожденный ребенок скончались в областном перинатальном центре в Атырау. Несчастный случай произошел 8 ноября, у роженицы были проблемы с легкими, передает "Мой город".

"Данный факт был зарегистрирован, но до полной информированности о произошедшем областное управление здравоохранения не может предоставить никаких комментариев", - сообщил пресс-секретарь учреждения Аманжол Сагингалиев.

5 июля в этом же перинатальном центре при родах двойни после кесарева сечения скончалась 27-летняя женщина.