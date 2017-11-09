﻿﻿ Задержанный карагандинец умер от остановки сердца

Эксперты провели вскрытие и установили точную причину кончины подозреваемого, передает МИА «Казинформ».
- Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти является внезапная остановка сердца, - сообщил руководитель пресс-службы ДВД Карагандинской области.
То есть удары головой об асфальт не были смертельными. По версии следствия, подозреваемый в грабеже «сам стал биться головой об асфальт».
Начато расследование по статье "Убийство, совершенное при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление".
Напомним, задержание со смертельным исходом произошло 8 ноября в Караганде.
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