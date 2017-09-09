﻿ 35 тысяч тенге добавят к зарплате учителям преподающим на английском

Педагоги рассказали, как сдавали экзамены на знание иностранного языка и какую надбавку теперь будут получать.

Казахстанские педагоги, с 1 сентября преподающие предметы школьной программы на английском языке, будут получать надбавку к зарплате 200 процентов от базового должностного оклада. Это чуть более 35 тысяч тенге. О том, какие школы перешли на экспериментальную программу и как она дается ученикам, преподаватели рассказали телеканалу "Астана".

Как сообщили в отделе образования Костанайской области, примерно 700 учеников в 17 школах региона будут посещать факультативные занятия на английском языке по физике, химии, биологии и информатике.

"Сдавали два экзамена. Они были сложные. Школьная программа в наше время была направлена на изучение грамматики, а сейчас от нас требовался в основном разговорный язык и терминология. Результаты отправлялись в Кембридж, все было по их правилам", - рассказала о подготовке к эксперименту учитель физики школы-лицея №2 в Костанае Татьяна Острянина.

К преподаванию на иностранном языке она готовилась четыре месяца. Уроки в седьмых классах Татьяна Острянина проводит на русском, а один раз в неделю - на английском. Так дети лучше усваивают материал.

За ведение предмета на английском предусмотрена доплата в 200 процентов. Это сумма от базового должностного оклада.

"БДО составляет 17 697 тенге, то есть размер доплаты будет 35 394 тенге", - уточнила руководитель методического отдела управления образования Костанайской области Татьяна Набатникова.

В регионе курсы английского языка прошли 114 педагогов. До конца года планируется обучить еще свыше 500 специалистов. В пилотном проекте участвуют 35 классов.

Учитель физики школы-гимназии №30 в Атырау Айзада Сатбергенова преподает на английском с прошлого года.

"В прошлом учебном году за 30 академических часов работы я получала около 130 тысяч тенге. Если в этом году надбавку за ведение уроков на английском языке увеличат, это будет очень хорошо", - сказала она.

Напомним, связи с поэтапным внедрением трехъязычного образования Министерство образования и науки РК с 1 сентября 2017 года увеличило оклад учителей, преподающих на английском языке.