﻿ «Актобе» обыграл «Окжетпес» и прервал серию без побед

В 25-м туре казахстанской премьер-лиги «Актобе» в Щучинске одолел кокшетауский «Окжетпес» со счётом 0:2. Победу «красно-белым» принесли Зенькович и Савич. После этого успеха «Актобе» покинул зону вылета, поднявшись на 10-е место.

Матч с «Окжетпесом» для «Актобе» был сродни финалу, так как именно кокшетау­ский клуб занимал 10-е место, дающее шанс спастись от прямого вылета в первую лигу. Накануне матча актюбинская команда встретилась с болельщиками и услышала от них немало аргументированной критики за блеклую игру и отсутствие результатов.

На матч в Щучинске «Актобе» вышел немного в другом составе, чем в прошлых играх. После серии ляпов и ошибок вратарь «красно-белых» Андрей Сидельников уступил место в воротах Самату Отарбаеву. Также в оборону вернулся главный защитник, украинский легионер Олександр Воловик, ему помогали другие легионеры – Симович и Колчак. В нападении с первых минут вышел Душан Савич, который в последних матчах не попадал в стартовый состав.

Актюбинская команда матч начала резво. Уже на 9-й минуте с левого фланга Руслан Валиуллин точно навесил в штрафную площадь хозяев поля, где на дальней штанге подачу замыкал Игорь Зенькович. Однако форвард «красно-белых» пробил неуклюже, и снаряд улетел далеко от ворот.

В ответной атаке синегорцы пробили издали, но кипер «Актобе» Отарбаев был начеку и взял дальний удар безошибочно. Вскоре он отразил удар Булешева со штрафного.

В последних играх актюбинцы нередко забивают со стандартных положений. Не стал исключением и матч в Щучинске. На 26-й минуте после подачи с углового Игорь Зенькович, перепрыгнув сразу двух защитников «Окжетпеса», головой пробил в ближний угол – 0:1. Синегорцы в своих атаках по-прежнему рассчитывали на дальние удары, которые оказывались не опасными. Вскоре в контратаке «Актобе» Душан Савич убежал от защитников «Окжетпеса» и, не сближаясь с вратарем, пробил в дальний угол – 0:2. На перерыв ушли при счете 0:2.

Во втором тайме игра продолжилась по тому же сценарию: кокшетау­цы позиционно атаковали, но били издали, а актюбинцы создавали остроту после стандартов и набегов через левый фланг. В одной из контратак тот же Савич вновь убежал от соперников и добежал до штрафной площади, где его снесли. Пенальти. Штатный пенальтист этого сезона Игорь Зенькович в этот раз не сумел переиграть вратаря. Голкипер синегорцев Абжанов отразил мяч, посланный в левый угол. Несмотря на промах, актюбинцы довели дело до победы, и матч закончился со счетом 0:2.

Обыграв «Окжетпес», «Актобе» с последнего места поднялся на 10-е, то есть покинул зону вылета. До конца чемпионата осталось еще 8 игр.

Тренеры об игре команд

Владимир Муханов,

главный тренер «Актобе»:

– Я хотел бы заострить внимание на том, что у нас перед выездом была открытая тренировка и встреча с болельщиками. Ребята услышали много критики, да и я, как главный тренер. Я понимал, что позиция в турнирной таблице угнетает ребят. На установке попросил ребят, чтобы они выбросили все это из головы и играли в футбол. Считаю, что матч проходил под нашу диктовку, больше владели мячом, больше создавали моментов, забив в первом тайме два мяча. Игровые отрезки были на сохранение результата. Но интервально мы владели мячом и уходили в быстрые контратаки, создавали моменты. Считаю, что мы заслужили победу. Уверен, мы продолжим в том же духе.

Виктор Пасулько,

главный тренер «Окжетпеса»:

– Трудно говорить, потому что поражение, которое мы сейчас потерпели, это не то, что мы хотели. Разочарование очень большое. Мы готовились именно к этой игре. Это была решающая игра для нас. Мы все это знали и готовились к этой игре. И опять мы сыграли так, как совершенно не хотели. Проиграли всю борьбу. Я совершенно не согласен с той игрой, которую мы показали. Причем вся команда опять недоработала на футбольном поле. Объяснения мне пока трудно найти, потому что я больше чем уверен был, что команда готова на 100 процентов. Но реальность показывает совершенно другое. Еще не все потеряно. Будем биться и бороться до конца. У нас еще две недели, чтобы подготовиться к «Акжайыку». Будем делать выводы из этой игры.