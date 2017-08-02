﻿ «Актобе» – «Кайрат» 1:2. Пенальти, эйфория, гул трибун и гнев на судей

На фото: Кирилл Шестаков катнул мяч между вратарем «Кайрата» и дальней штангой и попал точно в сетку, сравняв счет. || Фото Владимира ЗОБЕНКО

Проиграв первый тайм по игре и по счёту, «Актобе» преобразился в начале второго тайма и дал ответный выстрел, но в итоге «Кайрат» вырвал победу за счёт более высокого класса игроков.

30 июля на своем поле ФК «Актобе» принимал «Кайрат».

В первом тайме ощущалось явное преимущество гостевой команды. Самый опасный момент в начале встречи возник на 11-й минуте после ошибки Симовича. Форвард «Кайрата» Жерар Гоу на замахе убрал двух защитников «красно-белых» и оказался один на один с Сидельниковым. И в последний миг вратарь бросился в ноги соперника и в подкате выбил ногами мяч, который вновь оказался у кайратовцев. Последовал удар по воротам, мяч уже летел в сетку, но на пути снаряда встал защитник «Актобе» Кристиан Колчак. На 27-й минуте после прострела с правого фланга мячом в штрафной площади «Актобе» завладел капитан «Кайрата» Исламбек Куат, которого тут же сбил Джозеф Нейн. Пенальти. Ударом с 11-метровой отметки Жерар Гоу переиграл Сидельникова, дождавшись пока Андрей чуть раньше удара завалится в левый угол. Актюбинцы в ответной атаке отметились дальними неточными выстрелами Шимковича и Шестакова.

В начале второго тайма «Актобе» заиграл совершенно по-другому – напористо, динамично. Если в первом тайме атаки «красно-белых» в основном проходили (хотя не проходили) через левый фланг, то в начале второй 45-минутки актюбинцы стали использовать ширину поля перед штрафной «Кайрата». В одной из атак Зенькович тонко вырезал мяч между двух кайратовцев на ударную позицию, на которой неожиданно оказался Шестаков. Кирилл, как заправский форвард, одним касанием катнул мяч между вратарем «Кайрата» и дальней штангой точно в сетку – 1:1. Трибуны взорвались от экстаза. Эйфория на трибунах придала уверенности игрокам «Актобе». «Кайрат» вынужден был защищаться. И защищался плохо, так как актюбинцы на кураже без нарушения правил отбирали мяч у алматницев и мчались к воротам Покатилова. В одной из атак Душан Савич оказался один на один с вратарем «Кайрата» и имел несколько вариантов завершения атаки. Но в итоге Душан, долго думая, пробил сам, в дальний угол. Удар получился слабым, и Покатилов намертво поймал мяч. Актюбинцы продолжили натиск, и Муарем эффектно пробил по воротам, Покатилов уже не спас бы, но мяч предательски ударился о перекладину. В первые 15-20 минут второго тайма «Актобе» выдал самую лучшую свою игру с приходом Муханова и вообще в этом сезоне, учитывая неудачный старт в начале чемпионата. И болельщики начали даже ассоциировать со славным «Актобе» образца 2007-2009.

Но вскоре атакующий пыл актюбинцев погас. И в ответной атаке Сидельников показал чудеса реакции, отбив удар Гоу с близкого расстояния. Однако его стараний не хватило, чтобы оставить ворота неприкосновенными во втором тайме. На 77-й минуте «Кайрат» атаковал через центр. Жуков отпасовал Гоу, форвард «народной» команды протащил мяч в штрафную и, падая, вернул Жукову. Георгий на замахе уложил сразу двух защитников «Актобе» и элегантно пробил в дальнюю «девятку». Мяч по дуге перелетел через руки Сидельникова и опустился под перекладину – 1:2. На трибунах послышался гул. До конца игры счет на табло не изменился.

«Актобе» с 18 очками остался на 11-м месте в чемпионате по итогам второго круга.