﻿ Пацаны 80-х

На фото: В 1890 году в Ак-Тобе было 276 землянок, 53 деревянных дома и 7 каменных, в которых проживало 2340 человек, а спустя еще год разросшееся поселение получило статус уездного города Тургайской области и было переименовано в Актюбинск.





1920 годы. Так выглядели железнодорожный вокзал и привокзальная площадь Актюбинска.





Все события, представленные вашему вниманию, в той или иной степени происходили в любом районе Актюбинска: в старом городе, в микрорайонах или на Сазде. Разнятся только названия улиц и объектов, номера школ и фамилии учителей, а в остальном всё было тождественно.

И вот тогда - из слез, ...Из темноты,

из бедного невежества былого

друзей моих прекрасные черты

появятся и растворятся снова.

– Белла Ахмадулина. 1959 г.

Восьмёрка

В середине мая 1869 года военным отрядом Российской империи, который состоял из двух пехотных рот, сотни казаков и имел на вооружении 14 пушек, недалеко от слияния рек Илек и Каргала было возведено укрепление Ак-Тобе. Спустя 21 год Ак-Тобе уже насчитывало 276 землянок, 53 деревянных дома и 7 каменных, в которых проживало 2 340 человек, а спустя еще год разросшееся поселение получило статус уездного города Тургайской области и было переименовано в Актюбинск. С тех времен и началась история областного центра некогда самой большой области Казахстана – Актюбинской.

Жители Актюбинска, а теперь Актобе могут смело гордиться тем фактом, что их славный город на целых 4 года старше Будапешта, он был образован в результате слияния трех городов: Пешта, Буды и Обудаи. Для гордости есть поводы и более убедительные: еще в 1914 году именно в Актюбинске прошли первые велосипедные гонки на территории Казахстана. Выиграл гонку некто Забиров Сибагат. Всего участвовало 15 велосипедистов, а золотая медаль весила 15 г. В 1923 году в городе открылась первая в Казахстане сберкасса. В 1939 построено первое в Казахстане здание аэровокзала. Но сейчас не об этом. Сейчас об Актюбинске времен «застоя» и «развитого социализма».

Как и любой более-менее крупный населенный пункт Советского Союза, город Актюбинск делился на районы. Актюбинск времен московской Олимпиады 1980-го года имел всего два официальных района: Фрунзенский и Пролетарский. Но было и другое, более замысловатое, не зависящее от компартии, исполкома и милиции деление города. Как лоскутное многоцветное одеяло он был разрезан на районы неофициальные, которые со временем стали «пацанскими». Кто придумал эти названия, когда эти «топонимические прозвища» прижились в народной среде, каким образом проходила граница района, за пределами которого с тобой могло произойти все, что угодно, уже и не вспомнить. Некоторые названия, такие как Центр, Татарка, ГМЗ, Сельмаш, Космос, Жилгородок, Авиагородок, говорят сами за себя, а вот откуда пошли Курмыш, Оторвановка,Шанхай и Тайвань – тут надо поднимать архивы или беспокоить старожилов.

Википедия гласит, что существует несколько версий происхождения названия района Курмыш. По одной из них, в 1890-1900-е годы в этом отдаленном районе были выделены земли для украинских переселенцев, а на украинском слово «курмыш» означает «отдалено от всего». По другой же версии, в этом районе проживали казахи-кузнецы, одного из которых звали Курмыс (каз. Құрмыс), и впоследствии его именем стали называть весь район.

Поселок Оторвановка был образован поселенцами войска Донского в 1887 г., к югу от Татарки на 1 версту. В 1905 г., после первой Русской революции в Актюбинск прибыли выселенцы из Москвы, которые заселились у железнодорожной линии, так образовался поселок Москва.

Из той же Википедии: название района Шанхай, вероятно, появилось от казахского выражения «шаңқай түске дейін» – «до обеда доберешься», потому что район Шанхай расположен в значительном удалении от тогдашнего центра города.

Был в городе еще один район, центр которого приходится на привокзальную площадь станции Актюбинск и называется этот район «Восьмерка». Я как раз и вырос на этой самой «Восьмерке», точнее на улице с красивым названием 8-го Марта, которая с юго-востока примыкала к «привокзалке» и немного уходила за площадь, на северо-запад, в район железнодорожной поликлиники. Вот в честь него, в честь прекрасного праздника весны, район и принял на себя это цифровое значение.

Изучая историю улицы, я наткнулся на интересную информацию, что когда-то на месте ул. 8-го Марта был разбит парк, который носил название Шуруповского сада. В 1905 году заработала железная дорога Оренбург–Ташкент, был построен вокзал станции Актюбинск, через город пошли первые пассажирские поезда, а привокзальную площадь наводнили многочисленные пассажиры. Площадь в то время представляла собой обычный пустырь, который летом заносило песком, зимой заваливало снегом. Подобное зрелище действовало угнетающе как на прибывающих, так и на отъезжающих, и уездное начальство в лице Богдановича В.Н. решило разбить Шуруповский сад. Поэтому пространство слева от вокзала (если стоять на площади лицом к нему), в районе каменных жилых домов, было изначально засажено тополями, которые впоследствии разрослись и превратили сад в парк железнодорожников.

В Сети проскочила скупая информация, что в 1927 г. руководство Самаро-Златоустовской железной дороги решило открыть ФЗУ [фабрично-заводское училище. – Прим.автора] на некоем стадионе «Локомотив», что у Шуруповского сада. Там же впоследствии будут встречаться футболисты актюбинского «Локомотива» и московского «Клуба красной армии». На этом же стадионе позже, в 1934 году соберутся участники автопробега «Москва–Каракумы–Москва». Так вот, известное мне футбольное поле стандартных размеров с газоном, разметкой и металлическими воротами находилось напротив здания вокзала, через линию, по дороге от перекидного моста, в сторону Угольника. Но железнодорожное училище находится справа от железнодорожного техникума и опять-таки на той стороне, где расположен вокзал.

В 1932 году в парке построили Дом культуры железнодорожников, а на его дальней границе первое многоэтажное кирпичное общежитие – 36-квартирный дом (ул. Герцена, 17, в месте соединения с ул. Ленина, ныне Айтеке би). Таким образом выходит, что в свое время железнодорожный парк простирался далеко за пределы своих нынешних границ, и ФЗУ, которое позже носило гордое название ГПТУ-50, как раз могло примыкать к границам парка с юго-западной стороны. Но тогда вопрос: куда делся стадион «Локомотив», и где он реально находился? В заданном районе, между «сельмашевским» мостом и ул. Черепанова было еще одно футбольное поле, но могло ли оно гордо именоваться стадионом «Локомотив»? Есть мнение старожилов, что стадион «Локомотив» находился на месте дома №24 А по ул. 8-го Марта, в котором я и проживал какое-то время. Однако я точно помню, что там находилась теплица, в которой выращивали овощи и цветы.

Актюбинец Борис Кукурика (он много лет работал в культуре нашего города, был свето- и звукооператором на концертах Рихтера, Эсамбаева, Ободзинского, Понаровской и на тысяче других концертов, даже первые бегущие огни в городе, что появились на фасаде ДКЖ в 1972 году, сконструировал и установил Борис Кукурика) рассеял мои сомнения и авторитетно подтвердил, что стадион «Локомотив» находился на том месте, где сейчас стоит бассейн «Дельфин» (которого в 1963 году еще не было, судя по фото), где была парашютная вышка, а позже детский городок «Зодчий». А училище железнодорожников, скорее всего, находилось совсем рядом, прямо на территории парка, возле красавицы водонапорной башни, затем там были детские ясли. Позже здание опять вернулось в лоно образования железнодорожных кадров и там организовали что-то типа курсов повышения квалификации, а само училище, всем гамузом, переехало в новенькое здание ГПТУ-50, отстроенное где-то в середине 30-годов.

Но, уважаемый читатель, вернемся к более современному этапу эволюции района. Границы вотчины, которая на 16 лет стала моей малой родиной, очерчивались следующими улицами: северная область проходила по ул. Коммунистической (Алтынсарина) от смычки с ул. Ломоносова до ул. Ленина (Айтеке би), далее по улице Ленина на юг до (приблизительно) ул. Интернациональной, по ней на восток до ул. Карла Либкнехта (Шернияза), затем снова на юг, южнее улицы Герцена до «сельмашевского» моста, затем на запад до ул. Черепанова и уже вдоль ул. Деповской (Жаманкулова), через баню, по ул.Станционной, вплоть до района Угольник, который в некоторых семьях железнодорожников почему-то именовался не иначе как Гарем. Я в юношестве увлекался историей и культурой стран Ближнего Востока, Центральной и Средней Азии, опять же «1000 и одна ночь», и все никак не мог взять в толк, что же побудило людей к такому названию района, который до «гарема султана» несколько не дотягивал. Оказывается, давным-давно в конце ул. Локомотивной стояли вагоны, в которых жили строители и ремонтники из Ростова-на Дону, которые занимались застройкой Актюбинска, и вот их организация как раз и называлась «Горем-23» [городок ремонтников. – Прим. автора], потом вагоны собрали в состав, и он уехал, а название осталось. А насчет Угольника в народе есть две версии. Первая – его так назвали потому, что это был «край географии», угол, за которым начиналась голая степь и об 11-м микрорайоне даже речи не было, и вторая – потому что там находились угольные склады. И я думаю, в связи с тем, что хитроумный железнодорожник привык все кодировать, то и ударение было перенесено с буквы «у» на букву «о». От Угольника на север до той же смычки – Ломоносова/Коммунистическая и территория, контролируемая «восьмеркой», замыкается.

Центром всего этого хулиганско-пацанского анклава была именно улица 8-го Марта. Небольшая, метров 500 в длину, с прерыванием на привокзальной площади, состоящая из трех рядов домов, выстроенных вдоль железнодорожной линии, она чудесным образом вмещала в себя целую кучу детворы, которая практически одним и тем же коллективом сначала ездила на санках в ясельные группы ближайших детских дошкольных учреждений, затем ручейками стекалась в еще более крупный поток детсадовских групп и в итоге собиралась в реку разных классов 469-й железнодорожной школы имени Героя Советского Союза летчика-космонавта Виктора Ивановича Пацаева. На территории которой изначально находились мужская и женская школы за номерами 44 и 45 соответственно. В архивах указано: в 1918 году в Актюбинске появилась школа (в дальнейшем железнодорожная школа №45), до этого были церковно-приходская школа и Мариинское училище. Также известно, что первая десятилетка была открыта в Актюбинске в 1931 году. Таким образом, наша школа – самая старая в Актобе, но так как само здание было построено на месте 44 и 45 школ в 1945 году, то именно этот год и является официальным годом открытия школы №469. Впоследствии наша школа была «оцифрована» в школу №63. Практически все мальчики и девочки «восьмерки» учились в этой школе, расположенной на ул. Герцена, 19. Нынче в школе обучают на казахском языке и имеет она номер 42.

– Продолжение следует

Об авторе

Руслан Абубакиров, 1967 г. рождения, в 1984 закончил школу 469/63, учился в Томском политехническом институте по специальности автоматизация и роботизация машиностроения. В 1995 вернулся в Актобе, возглавлял различные ТОО. С 2004 живет в Алматы. Интересуется историей, автор исследовательской работы о 28 панфиловцах «Наше дело правое» (tengrinews.kz) и публикации «Запахи актюбинского детства, или Экскурсия по дому культуры железнодорожников» (diapazon.kz).