﻿ Решать вопрос о разводе будет супруга

Решать вопрос о разводе будет супруга

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Решать вопрос о разводе будет супруга

Правда ли, что до достижения ребенком 1 года родители не могут развестись? В нашей ситуации один из супругов категорически против развода.

– Аноним

ОТВЕТ: – В соответствии со ст. 16 Кодекса РК «О браке (супружестве) и семье» расторжение брака (супружества) невозможно без согласия супруги в период ее беременности и в течение первого года жизни ребенка.

Поэтому в данном вопросе все зависит от согласия именно супруги. После того как ребенок достигнет возраста одного года, даже при отсутствии согласия супруги расторжение брака по решению суда возможно.

Свои вопросы для юриста присылайте по адресу: ул.Есет батыра, 99, редакция «Д», или по электронной почте: n.makeenko@rifma.kz

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