﻿ Спасибо за прогулочную коляску

Хочу с благодарностью обратиться в газету «Диапазон». Особенно хочу выделить журналистов, которые откликнулись и помогли решить вопрос с прогулочной коляской.

Мой муж инвалид первой группы, лежачий, ходить не может. Прогулочную коляску мы ждали 1 год и 8 месяцев. Обращались, но вопрос долго не решался. После публикации нам ее сразу выделил собес.

– Нина КУРОПАТКИНА, читатель газеты «Диапазон»