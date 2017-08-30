﻿ Возле «Электрона» невозможно пройти пешком

На фото: Читательница «Д» возмущена тем, что машины портят дорожное покрытие площади и не дают спокойно ходить людям. || Фото автора

Пару дней назад я шла из магазина в районе областного акимата с двумя детьми, дочке 5 лет и племяннику 8 лет. Решили пройти по широкому тротуару у остановки «Электрон». Людей много, еще день, светло и солнечно, вроде ничто и не угрожало нашей безопасности. Пока помогала детям избавиться от оберток мороженого, перед нами возникла огромная машина, и водитель начал нетерпеливо гудеть. Схватила детей и уже отошла от этой машины, как позади начала выезжать легковушка и тоже стала сигналить нам, чтобы не мешали и отошли. Дети испугались, у дочери на глазах слезы! От греха подальше освободили дорогу и уже собирались перейти улицу, как вдруг третья машина начала сигналить! Дороги было предостаточно, но объезжать нас водитель не хотел. На мой вопрос, нельзя ли объехать и не пугать детей, мне сквозь зубы ответили, что сбоку ямы! Это что за безобразие такое? Сами своими многотонными машинами портят асфальт, потом ямы и колдобины везде, что ходить невозможно.

Спокойно нельзя пройтись по этой площадке, постоянно машины летают то с одной, то с другой стороны! А последние 10 лет тут еще и стоянку устроили. Людям спокойно пройти невозможно, а с детьми вообще страшно. У нас в городе и так слишком много машин, а теперь приходится уступать им дорогу не только на проезжей части, но и в местах, которые предназначены пешеходам.

У нас пока не произойдет какое-нибудь происшествие, никто не обратит внимание на проблему. Очень хотелось бы, чтобы установили препятствие для машин, оградили людей от опасности. »

– Алия С.