Я возмущена тем, что творится возле нашего магазина «Анвар» на ул. Есет батыра. Наверное, уже года три подряд идет омоложение, беспощадное обрезание деревьев. Эти два дня они обрезали деревья, и прямо вечером, когда темно. Втайне, когда людей поменьше, потому что все идут и возмущаются! Когда вот это безобразие прекратится?! Вместо того чтобы облагораживать свою территорию вокруг магазина и дома, наоборот, обрезают деревья. Такая жара, ни тенечка, ни кусточка! Негде даже спрятаться!

Раньше там был газон, деревья были, даже сосны. Как же я радовалась, было приятно постоять рядышком.

Узнала об обрезке позавчера. Начинает смеркаться, они выносят эти ветки. В прошлом году было то же самое. Омоложение один год, второй год, третий год. Могли бы округлить их, форму придать. Думала, наконец-то деревья разрослись, тенек появился, а тут опять обрезка. Почему же возле своего офиса ничего не срезают? Не омолаживают?

Я в Белоруссии была, там бережно относятся к деревьям. У моей родственницы во дворе три огромные березы. Она говорит, что хочет их спилить, чтобы огород посадить. Но не может, ей нужно разрешение! Если она спилит их, ее накажут и еще огромный штраф наложат. А у нас творится беспредел! Хочу – спилю, хочу – срежу! Нужно применять большие штрафы к тем, кто режет и спиливает наши деревья.