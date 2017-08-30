﻿ Почему исчезли шахматные фигуры на бульваре?

Почему исчезли шахматные фигуры на бульваре?

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Почему исчезли шахматные фигуры на бульваре?

– На бульваре по пр. Молдагуловой в районе ДСК есть большая шахматная доска. Раньше на ней были фигуры. Потом их убрали. Почему фигуры убрали и когда вернут обратно?

– Амирхан

ОТВЕТ: – Шахматные фигуры забрали на реставрацию. Когда закончат работы, вернут на доску. Возможно, уже в этом году, – прокомментировал зам­руководителя предприятия «Табыс Актобе» Александр Лисицкий.

В четверг, 31 августа с 14.00 до 16.00 ваши жалобы будет принимать Наталья МАКЕЕНКО по телефону: 56-43-43.

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