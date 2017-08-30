﻿ На мольбу о помощи из аварийного дома акимат ответил отпиской

На фото: Хромтау. Жильцы общежития, которое будут сносить, собрались перед акимом. Им некуда идти. || Фото из архива «Д»

Людям из аварийного дома в Хромтау дали срок найти жильё до 31 августа. Без пяти минут выселенные обратились к акиму области. В облакимате письмо перенаправили в управление ЖКХ, а акимат Хромтау дал понять: временного жилья не будет.

К 1 сентября в Хромтау более 50 семей рискуют оказаться на улице («Диапазон» от 24.08.2017). Им дали месяц, чтобы освободить общежитие, которое сносят из-за аварийности. Акимат Хромтау готов дать временное жилье двоим, Донской ГОК готов помочь с жильем четырем семьям работников комбината. Остальных комбинат обещает перевести на высокооплачиваемую работу, чтобы они могли снять жилье. Жильцы говорят, что давно ждут ответа на заявления о переводе на новые должности.

В письме главе региона жильцы написали, что около 300 человек (среди них много матерей-одиночек) могут оказаться на улице. На днях обл­акимат ответил: «заявление акиму Актюбинской области направлено в управление энергетики и ЖКХ». В самом управлении журналисту ответили, что письмо еще не рассмотрели.

– Владельцы квартир знают, что скоро 50 семей выселят, и повысили цены. Однокомнатная квартира достигает 50-60 тысяч, «двушки» доходят и до 70. У матерей-одиночек зарплата в 50 тыс. Как они будут снимать? Полиция требует выселиться, угрожают, что будут взламывать двери и выводить людей на улицу, – негодует Асия Абишева.

Как решают проблемы жильцов аварийных домов в других городах страны? По данным СМИ, за 3 года собственникам аварийного жилья в Астане предоставлено 1570 новых квартир. В Уральске снесли старые общежития, на их месте строят 9-этажные дома. Прежде чем снести аварийный дом, местные власти нашли инвестора, который построит новый дом, жильцы подписали договор, что согласны на снос. Местные власти предоставляют временное жилье в домах на балансе акимата, там люди будут платить только за комуслуги. После возведения нового дома часть квартир инвестор бесплатно отдаст жильцам снесенной «общаги», а другие квартиры продаст. В 2006 году власти Алматы обвинили жителей микрорайона Шанырак в самозахвате земли, незаконном строительстве и решили снести их дома. Жильцы были против сноса. Возник конфликт, в результате были раненые, погиб полицейский. В мае этого года в Астане снесли частный дом, хозяйка обклеила его портретами Назарбаева. Строители разрушили дом, но оставили стену с портретами. За разрушенный дом власти предложили хозяйке 4 млн 700 тыс. тенге.