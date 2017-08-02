﻿ Председатель КСК вступила в схватку с налётчиками

Двое мужчин сломали решетки, замки и залезли в помещение КСК «Железнодорожник» на 1-м этаже дома 271 на ул. Бр. Жубановых.

– В 4 утра жители увидели, что кто-то залез и позвонили нашему работнику, – рассказала председатель КСК Марина Збойло. – Я приехала. Решетка сломана, стекло разбито. Приехал наряд полиции, зашли вместе в помещение, а там стоят двое мужчин. Один высокий, худой, в маске. Мы его пытались задержать, упали все вместе, и он умудрился убежать. А второй полицейскому брызнул в лицо из баллончика и тоже убежал, его не догнали. В тот момент мне страшно не было, главное было поймать их. Они сломали все замки на 5 дверях, решетки, но ничего не украли. У нас же ничего нет ценного. Только долги, которые через суд взыскиваем.