﻿ Полуторагодовалую девочку искусали в садике

На фото: Дильназ ходила в садик «Келешек» около месяца. После произошедшего мама решила дочь туда больше не водить. || Фото Владимира ЗОБЕНКО

У Дильназ покусаны ухо, глаз, лицо, на руках даже через футболку остались следы. По ночам ребёнок просыпается от испуга, не даёт себя переодеть, плачет. Родители обратились в прокуратуру. «По 40 тысяч в месяц берут за ребёнка, а за ними никто не смотрит», – говорят они.

Как рассказывает Айдана, жительница Заречного-2, дочку она отдала в дет­ский сад около месяца назад. Садик «Келешек» находится в одноименном жилом массиве, недалеко от Заречного.

– Дильназ покусали 28 июля, – рассказывает мама ребенка Айдана. – Около 13 часов мне позвонили на работу, сообщили, что надо приехать в детский сад. Я испугалась, взяла такси, из Юго-Запада примчалась в «Келешек». Приезжаю – говорят, дочку укусили. Я подумала, у нее один укус, а их оказалось 7! Дочь в это время спала. В комнате было темно, окон нет, я включила фонарик. Лицо у ребенка было отекшее от укусов, покусаны еще ухо и руки. Но если кусают, ребенок же кричит, то есть ее должны были слышать. Получается, в тот момент никого не было рядом. Я вызвала полицию, стали разбираться. Но когда полицейский спросил буду ли я писать заявление, увидев, что няня женщина немолодая, пожалела ее, отказалась. Позже все же решила обратиться в прокуратуру. Заведующая перед нами не извинилась, не посочувствовала, никто не интересуется состоянием ребенка.

Айдана забрала дочку из «Келешека» и решила больше ее туда не водить. Няня, говорит она, которую заведующая грозилась уволить, продолжает там работать. За произошедшее никого не наказан. Единственные, кто попросил прощения у родителей Дильназ, родители 2-летнего мальчика, который покусал ребенка.

– Няня рассказала, что, когда она вошла в комнату, мальчик лежал на ней, кусал, его еле оттащили.Но где няня была до этого? – возмущается родительница. – В нашей группе воспитатель ушла в отпуск. Ее заменяла другой воспитатель. Мне объяснили, что она в это время готовила обед. Это что за садик такой, где деньги платишь, а за детьми никто не смотрит? Я за садик плачу в месяц 40 тысяч тенге, в группе всего 6 детей. Почему там такое происходит? В горОО с нами об этом говорить не захотели, объяснили, что за частные детские сады они не отвечают. Пусть тогда прокуратура разбирается, я написала туда заявление.

«Диапазон» обратился в садик «Келешек».

– 31 июля утром мы провели собрание. За произошедшее уволены воспитатель, заменявшая воспитателя этой группы, и няня. Няня работала у нас 5 лет, такого при ней никогда не было. Обе утверждают, что были на месте, когда все случилось, но укусы, которые получил ребенок, говорят о другом. Мне очень жаль, что так произошло. У меня тоже маленький ребенок, и я понимаю родителей, просила у них прощения, но сейчас они говорят, что этого не было, – сообщила заведующая «Келешеком» Шынар Оспанова.