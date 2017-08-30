﻿ Народный репортёр. Автобус встал поперёк дороги

В праздничный день водитель автобуса 22-го маршрута решил, что так будет ему удобнее и перегородил дорогу, создав тем самым аварийную ситуацию. Другим автомобилям пришлось выезжать на встречную полосу, а там «двойная сплошная».

Место: ост. «Молодежный», ул. Есет батыра.

Время: 30.08.2017, 11:05.

Автор: анонимная публикация.

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