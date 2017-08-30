﻿ Народный репортёр. Автобусы создают пробку

Автобусы 3-х маршрутов останавливаются на проезжей части дороги, слева сплошная линия, объехать нельзя, создается пробка. Как на это смотрит ЖКХ?

Место: с.Каргалы, ул.Сатпаева/Байганина.

Дата: 23 августа 2017 г.

Автор: анонимная публикация.

Фото с описанием присылайте на электронный адрес редакции: gazeta@rifma.kz. Либо воспользуйтесь страницами газеты «Диапазон» в социальных сетях: www.facebook.com; www.оk.ru; www.instagram.com; www.vk.com; www.diapazon.kz; WhatsApp: +7 775 797 03 14