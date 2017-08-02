﻿ Деревья вырубили. Где обещанный сквер Спасателей?

Деревья вырубили. Где обещанный сквер Спасателей?

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Деревья вырубили. Где обещанный сквер Спасателей?

На фото: Где-то здесь обещали сквер Спасателей, когда вырубали деревья во дворе школы. Пока ни клумб, ни саженцев. Фонтан ставить и не планировали, сообщили вчера в департаменте по ЧС.

На фото: Школа №20. Вместо сквера среди бурьяна появились трубы, но поливать пока нечего.|| Фото Владимира ЗОБЕНКО

Весной во дворе школы №20 вырубили огромные деревья. Директор школы Багдат Орынбаева объяснила тогда «Диапазону», что сделали это для возведения сквера Спасателей.

– По городу сейчас открываются новые места отдыха, парки, скверы. Такое место будет и возле нашей школы, – говорила она. – У нас рядом есть площадка, прилегающая к зданию департамента по ЧС. Там планируют установить памятник спасателю, будут фонтан, скамейки, цветники. Школа на этой площадке будет проводить свои линейки. Облагораживанием территории занимается ДЧС. К осени все будет готово.

Наступил август. «Где сквер?» – интересуются читатели «Диапазона».

– Все зависит от финансирования. Пока что выкорчевали старые карагачи, пробурили скважину для полива. Новые деревья весной посадить не успели, оставили посадку на осень. Сквер Спасателей будет, но фонтан там и не планировался. Конкретные сроки сдачи назвать не можем, – сообщила вчера пресс-секретарь ДЧС Салима Тулегенова.

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Все комментарии (2):
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фото пользователя Vlad_2015
Vlad_2015
позорники балаболыam
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03.08.2017, 12:47
фото пользователя Твист.
Твист.
А на карте http://kartami.ru/aktobe этот сквер уже есть lol
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03.08.2017, 13:41
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