﻿ Погибшего под поездом мужчину никак не опознают

Погибшего под поездом мужчину никак не опознают

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Погибшего под поездом мужчину никак не опознают

31 июля, в 4:04 утра на железной дороге под путепроводом 5-го микрорайона грузовой поезд наехал на мужчину, он погиб. Как объяснили на железной дороге, машинист применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Личность погибшего не установили до сих пор. Мужчина был европейской внешности, возраст примерно 20-25 лет.

Желающих опознать его просят позвонить по телефонам 97-65-94, 97-62-44 в дежурную часть ЛОВД на транспорте.

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